Cartelera de cine

Programación del día: Miércoles 7 de marzo de 2018





CINEMATECA BOLIVIANA

C. Óscar Soria 100. Telf. 2444090

Averno (Marcos Loayza): 15.30. 17.30. Viejo calavera (Kiro Russo): 16.30. Engaño a primera vista (hermanos Benavides): 16.00. Las malcogidas (Denisse Arancibia): 18.30. 20.30. Juana Azurduy: guerrillera de la patria grande (Jorge Sanjinés): 15.30. Ciclo Guillermo del Toro: El laberinto del fauno (Guillermo del Toro): 17.30, 19.30. El espinazo del diablo (Guillermo del Toro): 21.30. Martes de cine español: Omega (José Sánchez-Montes y Gervasio Iglesias): 20.00. Ciclo Warmi Fest: La novia (Paula Ortiz): 19.00.



MULTICINE

Av. Arce 2631. Telf. 2112463.

Pantera negra 3D (Dob): 11.00, 12.00, 13.45, 16.30, 19.20, 20.50, 22.10. Pantera negra 2D (Dob): 11.50, 14.40, 15.30, 17.25, 19.40, 20.10, 22.20, 22.55. La maldición de la casa Winchester 2D (Dob): 12.20, 14.50, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40. Noche de juegos 2D (Dob): 13.10, 15.15, 17.20, 19.30, 21.45. Operación red Sparrow 2D (Dob): 11.30, 14.10, 16.50, 19.50, 22.25. 50 sombras liberadas 2D (Dob): 13.15, 18.15, 20.30, 22.40. La forma del agua 2D (Dob): 14.40, 20.20, 21.35, 22.50. No estoy loca (Dob): 13.25, 17.40, 20.00, 22.20. Jumanji: En la selva 3D (Dob): 13.20, 15.50, 18.25. Jumanji: En la selva 2D (Dob): 19.10. Coco 3D (Dob): 17.00. Coco 2D (Dob): 11.20, 13.30, 16.00, 18.10. Lady Bird 2D (Sub): 11.00, 17.45. Proyecto Florida 2D (Sub): 12.55, 15.20. Siempre estarás conmigo 2D (Dob): 15.45.

CINE CENTER VIP

Av. Rafael Pabón s/n. Tel. 2118777

Noche de juegos 2D (Sub): 12.40, 14.50, 17.00, 19.10, 21.20 V-S 23.30. Operación red Sparrow 2D (Sub): 12.10, 15.00, 17.50, 20.40 V-S 23.30. Pantera negra 3D (Sub): 11.55, 14.40, 17.25, 20.10, 22.55. La forma del agua 2D (Dob): 12.35, 17.25, 22.10. 50 sombras liberadas 2D (Sub): 15.10, 20.00 V-S 00.45.



CINE CENTER

Av. Pabón, Irpavi. Telf. 2118777

Noche de juegos 2D (Dob): 11.40, 13.50, 16.10, 18.20, 20.30 V-S 00.50. Operación red Sparrow 2D (Dob): 11.00, 14.00, 16.45, 19.40, 22.30. Lady bird 2D (Sub): 12.30, 14.45, 16.55, 19.00, 21.10 V-S 23.20. La maldición de la casa Winchester 2D (Dob): 12.05, 14.15, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00 V-S 01.10. Siempre estarás conmigo 2D (Dob): 11.15, 13.15, 15.10, 17.15, 19.15, 21.15 V-S 23:15. La trampa 2D (Dob): 19.20, 21.25 V-S 23.30. No estoy loca 2D (Dob): 22.00 V-S 00.25. Pantera negra 3D (Atmos Dob): 11.10, 13.55, 16.40, 19.25, 22.10. Pantera negra 2D (Dob): 12.40, 13.10, 15.25, 16.00, 18.10, 18.45, 20.55, 21.35 V-S 23.40, 00.25. The post: los secretos oscuros del Pentágono 2D (Dob): 12.20, 15.00, 17.25, 19.55, 22.20 V-S 00.40. La forma del agua 2D (Dob): 11.35, 14.10, 16.50, 19.30, 22.05 V-S 00.40. 50 sombras liberadas 2D (Dob): 12.35, 14.45, 16.55, 19.10, 21.30 V-S 23.45. Paddington 2D (Dob): 12.30, 14.45, 17.00. Coco 3D (Dob): 13.00, 15.15, 17.30, 19.45.



MONJE CAMPERO

El Prado. Telf. 2330192

Pantera negra 3D (Dob): 10.00, 12.40, 15.00, 17.25, 19.50, 22.15. Operación red Sparrow 2D (Dob): 10.00, 17.05, 19.40. La maldición de la casa Winchester 2D (Dob): 12.45, 15.10, 22.15.



CINEMA GRAN PLAZA EL ALTO

Av. Alfredo Sanjinés 500, sector parada Ch (Ciudad Satélite, El Alto) Tel. 2814471.

La maldición de la casa Winchester 2D (Dob): 10.45, 14.30, 18.10. Noche de juegos 2D (Dob): 10.45, 13.20, 15.15, 22.20, 00.15. Operación red Sparrow 2D (Dob): 17.10, 19.45, 23.30, 00.15. Proyecto Florida 2D (Sub): 14.15. Pantera negra 3D (Dob): 14.35, 19.00, 21.30, 00.00. Pantera negra 2D (Dob): 10.45, 15.00, 17.30, 20.00. Siempre estarás conmigo 2D (Dob): 12.25, 16.00, 17.45. La forma del agua 2D (Dob): 10.45. 50 sombras liberadas 2D (Dob): 20.10, 00.00. Coco 3D (Dob): 10.45, 12.40, 17.00. Pájaro loco 2D (Dob): 16.25, 13.15. Jumanji: en la selva 2D (Dob): 19.30. La trampa 2D (Dob): 12.40, 22.10.