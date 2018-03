Moda de Harajuku en La Paz

Hace meses se vive la moda sport y chic en las calles y pasarelas. Este estilo desestructurado fusiona prendas deportivas con ropa casual. La idea es crear un look divertido con una pieza contrastante en la tenida; en este caso las zapatillas blancas son las protagonistas.

Filtros actualizados para fotos

Ya no es novedad que existen aplicaciones para mejorar las imágenes tomadas por los celulares. Pero, con el manejo de las selfis y de otros retratos en las redes sociales, las app han evolucionado y actualizado para ofrecer mayores herramientas para la edición fotográfica. En la actualidad, no hay aficionado a la fotografía que no cuente, al menos, con un programa para retocar fotos. Aquí va una lista de app gratuitas para Android e Ios.